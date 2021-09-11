Витория о «Спартаке» в ЛЕ: «У нас будет 6 финалов. Против «Легии» нужна только победа»

Главный тренер «Спартака» высказался о предстоящих матчах в .

«Первый матч, играем дома, все хотят победить. «Легию» я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.

Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч – финал. Шесть финалов – так я вижу нашу задачу.

Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре», – сказал Витория.

Завтра, 15 сентября, дома сыграет с «Легией». Начало матча – в 17:30 по московскому времени.