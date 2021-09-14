Тухель об 1:0 с «Зенитом»: «Знали, что будет тяжело, ведь это чемпион России. Потребовалось время, чтобы соперник устал»

Главный тренер поделился впечатлениями после победы над в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0).

«Я не разочарован. Нам пришлось тяжело в матче с сильным соперником. Пришлось хорошо поработать. Я чувствовал интенсивность в игре своей команды.

У нас были сложности с созданием моментов и ударами по воротам в первом тайме. Во втором стало проще находить свободные зоны и бить по воротам.

Это заслуженная победа, которая была заработана не без труда. Нам потребовалось время, чтобы соперник устал, но то, что я увидел, мне понравилось.

В эпизоде с голом Лукаку отлично сыграл в воздухе. Также там был своевременный навес от Аспиликуэты. Для этого Лукаку и приехал сюда. Он любит забивать и сыграл решающую роль.

Мы ожидали, что будет тяжело, потому что это сильнейший турнир Европы, а противостоял нам чемпион России.

Было необходимо сыграть на своем самом высоком уровне. Я рад, ведь нам пришлось усердно поработать. Было непросто. На таком уровне тяжело играть одинаково стабильно», – сказал Тухель.