Семак о 0:1 с «Челси»: «Их победа заслуженна. «Зенит» мог увести ничью, если было бы немного удачи»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложная игра. В первом тайме более надежно смотрелись в обороне, во втором позволили опасно атаковать.

Было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. Свои моменты, которые были у Азмуна и Дзюбы, к сожалению, не реализовали.

Жаль. Победа «Челси» заслуженна. Если было бы немного удачи, могли бы увести и ничью.

– Можете ли назвать результат закономерным?

– Думаю, да. «Челси» владел больше преимуществом. Были подходы, неплохие моменты. Хотя, возможно, у них не было такого убойного момента, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает.

– Есть ли улучшение по сравнению со вторым таймом против «Ахмата», когда вы сказали, что к игре есть вопросы?

– Конечно. Думаю, нельзя сравнивать. Во втором тайме с «Ахматом» потеряли баланс и концентрацию. Конечно, местами не тот футбол, который мы хотели видеть.

Сегодня были проблемы в выходе в атаку, брак в связи с определенной усталостью некоторых игроков. Ритм и скорости немножко другие, поэтому брака было больше, чем хотелось бы.

– Почему решили сыграть в три центральных защитника?

– Потому что анализировали игру «Челси». Они любят играть флангами, для нас было важно удачно сыграть в обороне. Надеялись, что у нас будут моменты – они в принципе и были. Но забить не получилось.

В принципе сыграли, если говорить об обороне, более-менее нормально.

– Если Барриос не смог бы сыграть, каким был бы план на матч?

– Другой игрок вышел бы на эту позицию. Система не изменилась бы, изменились бы игроки, которые играли на той или иной позиции, – сказал Семак.