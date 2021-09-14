Семак о 0:1 с «Челси»: «Их победа заслуженна. «Зенит» мог увести ничью, если было бы немного удачи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Сложная игра. В первом тайме более надежно смотрелись в обороне, во втором позволили опасно атаковать.
Было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. Свои моменты, которые были у Азмуна и Дзюбы, к сожалению, не реализовали.
Жаль. Победа «Челси» заслуженна. Если было бы немного удачи, могли бы увести и ничью.
– Можете ли назвать результат закономерным?
– Думаю, да. «Челси» владел больше преимуществом. Были подходы, неплохие моменты. Хотя, возможно, у них не было такого убойного момента, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает.
– Есть ли улучшение по сравнению со вторым таймом против «Ахмата», когда вы сказали, что к игре есть вопросы?
– Конечно. Думаю, нельзя сравнивать. Во втором тайме с «Ахматом» потеряли баланс и концентрацию. Конечно, местами не тот футбол, который мы хотели видеть.
Сегодня были проблемы в выходе в атаку, брак в связи с определенной усталостью некоторых игроков. Ритм и скорости немножко другие, поэтому брака было больше, чем хотелось бы.
– Почему решили сыграть в три центральных защитника?
– Потому что анализировали игру «Челси». Они любят играть флангами, для нас было важно удачно сыграть в обороне. Надеялись, что у нас будут моменты – они в принципе и были. Но забить не получилось.
В принципе сыграли, если говорить об обороне, более-менее нормально.
– Если Барриос не смог бы сыграть, каким был бы план на матч?
– Другой игрок вышел бы на эту позицию. Система не изменилась бы, изменились бы игроки, которые играли на той или иной позиции, – сказал Семак.