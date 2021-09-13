Гончаренко об 1:1 с «Ростовом»: «Половинчатые судейские решения накаляют игру. Некоторые свистки были абсолютно не к месту»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ

«После удаления Крыховяка надо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась. Тридцать минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.

Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.

Конечно, ничья – это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали все возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, – это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся. 

Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений», – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.

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