«Краснодар» свел вничью матч с «Ростовом» (1:1), играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Крыховяка

В 7-м туре РПЛ на выезде сыграл вничью с (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Урош Спайич в первом тайме забил в свои ворота. Кроме того, на 30-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Эдуард Сперцян сравнял счет на 65-й минуте.

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