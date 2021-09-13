«Краснодар» свел вничью матч с «Ростовом» (1:1), играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Крыховяка

В 7-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Урош Спайич в первом тайме забил в свои ворота. Кроме того, на 30-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.
Эдуард Сперцян сравнял счет на 65-й минуте.
- Дата проведения
- 13 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
-
Ростов –
Песьяков, Лангович, Хаджикадунич, Осипенко, Баштуш, Терентьев (Поярков, 70), Сухомлинов (Гигович, 80), Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Альмквист, Комличенко (Соу, 76).
-
Краснодар –
Сафонов, Корнюшин, Спайич, Панталеао, Рамирес, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Классон, Газинский (Кривцов, 66), Крыховяк, Кордоба (Сперцян, 33).
- Предупреждения:
- Сухомлинов (6), Крыховяк (6), Альмквист (41), Комличенко (44), Газинский (51), Лангович (70), Ильин (90).
- Удаление:
- Крыховяк (30).