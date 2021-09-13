«Краснодар» свел вничью матч с «Ростовом» (1:1), играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Крыховяка

Теги Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Гжегож Крыховяк Краснодар Урош Спайич Эдуард Сперцян Футбол

В 7-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Урош Спайич в первом тайме забил в свои ворота. Кроме того, на 30-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Эдуард Сперцян сравнял счет на 65-й минуте.

Ростов – Краснодар 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
13 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, автогол Спайич, 1:1 – 65 Сперцян.
РостовПесьяков, Лангович, Хаджикадунич, Осипенко, Баштуш, Терентьев (Поярков, 70), Сухомлинов (Гигович, 80), Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Альмквист, Комличенко (Соу, 76).
КраснодарСафонов, Корнюшин, Спайич, Панталеао, Рамирес, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Классон, Газинский (Кривцов, 66), Крыховяк, Кордоба (Сперцян, 33).
Предупреждения:
Сухомлинов (6), Крыховяк (6), Альмквист (41), Комличенко (44), Газинский (51), Лангович (70), Ильин (90).
Удаление:
Крыховяк (30).

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