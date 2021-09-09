Феминистки о баннере в поддержку модели Майорги, обвинявшей Роналду в изнасиловании: «Скажем «нет» культуре замалчивания насилия»

Во время игры 4-го тура между и (4:1) над стадионом пролетел самолет с баннером в поддержку модели Кэтрин Майорги.

Акцию организовала феминистическая организация Level Up, которая хотела «напомнить людям» об обвинениях в адрес форварда «МЮ» в изнасиловании.

На баннере было написано «верьте Кэтрин Майорге». Самолет появился над полем почти сразу после начала матча.

В Level Up выступили с заявлением по этому поводу. «Мы запустили самолет над стадионом «Манчестер Юнайтед», и наша идея проста: верьте Кэтрин Майорге. Скажем «нет» культуре замалчивания насилия со стороны футбольного сообщества. Проявите солидарность с Кэтрин и пережившими такое», – написали в твиттере организации.

Последним предложением в Level Up призвали подписать петицию. В ней, в частности, есть такие строки: «Я верю Майорге. Я верю Майорге, когда она говорит, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Я считаю, что Роналду нужно привлечь к ответственности. Я верю в солидарность, а не в молчание. Пришло время футболу признать ужасную реальность изнасилований».

Напомним, Майорга утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны португальца в 2009 году.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц Лас-Вегаса. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях договора о неразглашении, который был заключен в 2010 году.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании по этому делу.

В апреле этого года появилась информация, что американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро) компенсации.