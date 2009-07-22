С Роналду сняли подозрения в изнасиловании по делу Кэтрин Майорги

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не станет фигурантом уголовного дела.

Полиция округа Кларк штата Невада выступила с официальным заявлением, в котором отметила, что отказалась выдвигать формальные обвинения в отношении Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций», – говорится в заявлении полиции.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности