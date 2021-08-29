Роналд Куман: «Де Йонг опаснее Неймара в центре. Уже в прошлом году говорил «Барсе», что Люка стоит подписать»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сравнил новичка каталонцев Люка де Йонга с форвардом «ПСЖ» Неймаром, который выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

«В центре Люк опаснее Неймара. У «Барсы» не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой форвард должен быть у любой команды.

Я уже в прошлом году говорил клубу о том, что де Йонга стоит подписать. Мне просто хотелось иметь возможность использовать разных нападающих. Если в матче требуется такой парень, как Люк, то он будет играть.

Мы потеряли Антуана Гризманна в последний день трансферного окна, у нас осталось всего три форварда. Впервые мы с Люком вышли на связь 8 августа. До того момента я часто задавался вопросом о том, почему у «Барсы» нет такого нападающего», – сказал Куман в интервью NOS.

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