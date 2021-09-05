Лапорта о Неймаре: «Барса» пыталась его подписать, он с ума сходил от возможности вернуться»

Президент «Барселоны» рассказал, что клуб предпринимал попытку вернуть форварда .

«Мы пытались подписать Неймара. Тогда (после выигранных Лапортой мартовских выборов – прим. Sports.ru) это казалось интересной идеей. Неймар контактировал с нами, он с ума сходил, думая о возможности вернуться.

Но тогда мы иначе понимали, как работает фэйр-плей. Если бы мы знали все правила , мы бы не делали предложение», – заявил Лапорта в эфире TV3.

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