«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи «Зенит» – ЦСКА и «Динамо» – «Локомотив» в 6-м туре РПЛ

Опубликовано расписание трансляций всех матчей 6-го тура .

Встречи тура были перенесены, чтобы сборная России получила больше времени для подготовки к играм квалификации ЧМ-2022.

26 августа, четверг:

16:25 «Уфа» – «Крылья Советов» («Матч Премьер»);

18:25 «Спартак» – «Сочи» («Матч Премьер»);

20:15 – («Матч ТВ»);

20:25 «Ахмат» – «Арсенал» («Матч Премьер»).

27 августа, пятница:

16:25 «Урал» – «Ростов» («Матч Премьер»);

18:25 «Химки» – «Нижний Новгород» («Матч Премьер»);

18:50 «Динамо» – («Матч ТВ»);

20:25 – «Рубин» («Матч Премьер»).