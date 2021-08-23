Клубы РПЛ поддержат реформу Hypercube, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 млн евро в год («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ могут поддержат проект реформ российского футбола, подготовленный компанией Hypercube.

Вчера в эфире глава Hypercube Питер Нювенхюйс заявил: «Этот формат рассчитан не на то, чтобы сделать жизнь шести клубов лучше. Этот формат сделает жизнь всех клубов лучше.

Не только «Зенит», «Спартак» и ЦСКА выиграют от этого, все клубы нижней части таблицы получат от этого пользу – и «Уфа», и «Урал», и так далее. Сейчас им не хватает денег, и я считаю, что вы должны за свой ТВ-контракт получать в пять раз больше денег. Если у вас сейчас 35 миллионов (евро), то эта сумма должна вырасти в пять раз. И сделать это можно».

По данным «РБ Спорт», эти слова могут повлиять на мнение клубов РПЛ по реформам.

«Мы впечатлены заявлением Питера. ТВ-контракт истекает по окончании этого сезона, и впервые за долгое время за ТВ-права лиги будет серьезная борьба, есть несколько претендентов, но пока их предложения не сформулированы в проекте договора, а на словах речь идет о сумме не более 4 млрд рублей в год, что тоже очень хорошо, – по текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1, 7 млрд рублей в год, что никак не равно 35 млн евро, о которых говорит Питер.

Но в любом случае даже исходя из слов Питера, контракт вырастет до 175 млн евро в год – это небывалые для футбольного ТВ-контракта РПЛ деньги.

Но в то же время необходимо перейти от слов к делу и услышать не только слова главы консалтинговой компании, но и конкретику от основного вещателя – возможно, Питер знает больше, и нам на общем собрании сегодня озвучат цифру в 175 миллионов евро за ТВ-права.

Это может существенно поменять позицию клубов – на их готовность поддержать реформу», – сказал источник в одном из топ-клубов РПЛ.

Сообщалось, что клубы РПЛ предложат доработать проект реформ.