Осипенко, Захарян, Ионов, Кузяев – в старте на игру с Мальтой. Джикия и Жемалетдинов – в запасе

Сборная России сыграет с командой Мальты в квалификационном матче ЧМ-2022.
Главный тренер Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:
Вратарь: Гильерме.
Защита: Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Ионов.
Полузащита: Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Александр Ерохин.
Нападение: Федор Смолов (капитан).
Запасные: Андрей Лунев, Александр Максименко, Роман Зобнин, Алексей Сутормин, Георгий Джикия, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Илья Самошников, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Денис Черышев.
Стартовые XI на матч #РоссияМальта!#НашиПарни pic.twitter.com/evu1Or8hnL— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021
Россия – Мальта. Онлайн-трансляция начнется в 21:45