Осипенко, Захарян, Ионов, Кузяев – в старте на игру с Мальтой. Джикия и Жемалетдинов – в запасе

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Сборная России сыграет с командой Мальты в квалификационном матче ЧМ-2022.

Главный тренер Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:

Вратарь: Гильерме.

Защита: Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Ионов.

Полузащита: Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Александр Ерохин.

Нападение: Федор Смолов (капитан).

Запасные: Андрей Лунев, Александр Максименко, Роман Зобнин, Алексей Сутормин, Георгий Джикия, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Илья Самошников, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Денис Черышев.

Россия – Мальта. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Смолов – капитан сборной России на матч с Мальтой

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