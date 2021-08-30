«Зенит» хочет, чтобы УЕФА добился допуска на матч с «Челси» всех заявленных игроков. Из-за COVID-правил игру могут пропустить Клаудиньо, Малком и Барриос

«Зенит» просит РФС обратиться в УЕФА для изучения ситуации, связанной с матчем 1-го тура группового этапа с , утверждает «Чемпионат».

«На данный момент есть риск нарушения спортивного принципа на данной игре. При этом ФИФА и до сих пор не разъяснили ситуацию с допуском игроков на матч. Дело в том, что многие страны Южной Америки по законам Англии находятся в красной ковидной зоне, и питерский клуб рискует остаться без трех игроков основного состава: Клаудиньо, Малкома и Барриоса.

«Зенит» уже намерен вернуть игроков обратно в команду. Также остается открытым вопрос, на каком основании английские клубы имели право не отпускать игроков на соревнования под эгидой ФИФА – напомним, согласно международном правилам, если во время трансферного окна национальной федерации вызванный в сборную игрок остался в расположении клуба, его участие в еврокубках запрещено.

«Зенит» будет настаивать на соблюдении спортивного принципа, чтобы все игроки, заявленные за свои команды, смогли принять участие в матче, вплоть до переноса игры на нейтральное поле, и об этом клуб уведомил , – сказал знакомый с ситуацией источник.

Малком и Клаудиньо отпущены из сборной Бразилии по желанию «Зенита». CBF подаст жалобу на клуб в ФИФА