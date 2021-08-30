Малком и Клаудиньо отпущены из сборной Бразилии по желанию «Зенита». CBF подаст жалобу на клуб в ФИФА

Полузащитники Малком и Клаудиньо вернутся в из расположения сборной Бразилии, сообщила местная федерация футбола (CBF).

«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что и Клаудиньо не поедут с командой в Чили. Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», принуждавшего их вернуться в Россию в среду.

Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером .

Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в , чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», – заявили в CBF.

в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.