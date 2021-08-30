«Спартак» полностью доверяет Витории и не собирается его увольнять (A Bola)

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Руй Витория не покинет пост главного тренера «Спартака», утверждает A Bola.

По данным источника, тренер встречался с руководством московского клуба, и боссы «Спартака» выразили португальцу полное доверие. Виторию не собираются отправлять в отставку с поста главного тренера красно-белых.

В конце августа появлялась информация о том, что Виторию уволят из «Спартака», если клубу удастся оперативно найти нового тренера во время паузы на матчи сборных.

Сейчас «Спартак» находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков после 6 матчей чемпионата.

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