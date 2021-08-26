Георгий Черданцев: «Сборная России по-прежнему медленная, инертная и пассивная. Нового настроения и другого подхода к футболу пока не видно»

Ведущий прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Слышу от разных людей такое мнение, что вот второй гол, который забила сегодня сборная, это футбол, который хочется видеть в ее исполнении.

Ну, во-первых, это просто пас хороший прошел от Смолова, а, во-вторых, это гол в ворота пока самой слабой команды группы, которая пока забила всего один мяч.

Сборная по-прежнему медленная, инертная, пассивная. И это с Кипром, который два года назад обыграли без шансов 5:0. Это то, что в первую очередь хотелось видеть после смены тренерского штаба: разницу настроения. Не тактику-технику-физику. Этого ни один тренер в мире не даст за три дня и три матча.

Нового настроения и другого подхода к футболу пока не видно. Ну жарко было на Кипре. Ну и что, не играть в футбол, что ли? Почему статистика ударов 16-9 (!) в пользу ? 🤷‍♂️ Почему у нас 11 ударов по воротам Хорватии, а у Словакии к 70-й минуте с Хорватией уже 14? Почему Головин в «Монако» обыгрывает и регулярно бьет по воротам, а в сборной этого не делает?

А самое главное, ну почему наши играют почти все время пешком и после говорят об усталости? Ну только же начался сентябрь! Сыграли по 6 матчей чемпионата, ни еврокубков, ничего. Откуда усталость-то?! Это при пяти (!!!) разрешенных заменах! Или это были по 6 матчей такой интенсивности, что после них как после регби нужно две недели восстанавливаться?🤷‍♂️

И если так тяжело играть в начале сентября, то что будет в октябре после двух туров еврокубков, а ведь получается, что именно октябрьские матчи со Словакией и Словений решат очень многое. И в сборную игроки вновь приедут из клубов в том состоянии, в котором они находятся в клубах.

У Черчесова, кстати, всегда обращали внимание, что команда в таких 8-9 дневных циклах посреди чемпионата прибавляла ко второму матчу. Сейчас пока не понятно, прибавляет или нет. Настолько разные по классу соперник – Хорватия и Кипр – были сейчас.

А вот Словакия/Словения в октябре очень близки друг к другу. Словения будет вторым матчем в том цикле. На выезде. Он почти все и решит», – написал Черданцев в телеграм-канале.