Черданцев о сборной: «Как можно быть довольным ничьей с Хорватией на своем поле? Мы что, хуже Словении?»

Комментатор поделился впечатлениями от ничьей России и (0:0) в матче отбора ЧМ-2022.

«Впечатление от игры неплохое, но мне непонятна психология команды. Игроки собрались три дня назад, поэтому с тренерского штаба в данном случае минимальный спрос.

Здесь больше хочется задать вопрос футболистам, которые вышли на поле. Насколько каждый из них сам считает, что вот они выжали максимум, выгрызли землю и сыграли через не могу, чтобы победить.

Я не понимаю, когда Заболотный после матча говорит, что доволен ничьей. Ну как можно быть довольным ничьей на своем поле, когда эту Хорватию – причем в более сильном составе – в первом туре обыграла .

Мы что, хуже Словении? Что за уничижительное отношение к самим себе? Меня эта психология просто убивает, не понимаю и не принимаю ее», – заявил Черданцев.