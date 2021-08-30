Черданцев о сборной: «Как можно быть довольным ничьей с Хорватией на своем поле? Мы что, хуже Словении?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Словении по футболу Георгий Черданцев Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от ничьей России и Хорватии (0:0) в матче отбора ЧМ-2022.

«Впечатление от игры неплохое, но мне непонятна психология команды. Игроки собрались три дня назад, поэтому с тренерского штаба в данном случае минимальный спрос.

Здесь больше хочется задать вопрос футболистам, которые вышли на поле. Насколько каждый из них сам считает, что вот они выжали максимум, выгрызли землю и сыграли через не могу, чтобы победить.

Я не понимаю, когда Заболотный после матча говорит, что доволен ничьей. Ну как можно быть довольным ничьей на своем поле, когда эту Хорватию – причем в более сильном составе – в первом туре обыграла Словения.

Мы что, хуже Словении? Что за уничижительное отношение к самим себе? Меня эта психология просто убивает, не понимаю и не принимаю ее», – заявил Черданцев.

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