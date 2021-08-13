Календарь РПЛ на 7-10-й туры: из-за думских выборов «Спартак» сыграет с ЦСКА в понедельник 20 сентября в 19:30

Российская Премьер-лига опубликовала расписание с 7-го по 10-й туры.

Матчи 8-го тура «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

7-й тур

11 сентября (суббота)

14:00 «Локомотив» –

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Химки»

12 сентября (воскресенье)

14:00 – ЦСКА

16:30 «Сочи» – «Уфа»

19:00 «Динамо» –

13 сентября (понедельник)

18:30 «Рубин» – «Урал»

19:30 «Ростов» – «Краснодар»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

14 сентября

22:00 «Челси» – «Зенит»

1-й тур группового этапа Лиги Европы

15 сентября

17:30 «Спартак» – «Легия»

16 сентября

19:45 «Локомотив» – «Марсель»

8-й тур

18 сентября (суббота)

14:00 «Уфа» –

16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Краснодар»

19 сентября (воскресенье)

16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Динамо»

20 сентября (понедельник)

16:30 «Урал» – «Локомотив»

18:30 «Рубин» – «Зенит»

19:30 ЦСКА – «Спартак»

2-й тур элитного раунда Бетсити-Кубка России

22-23 сентября

«Ленинградец» – «Краснодар», «Торпедо» Владимир – «Урал», «Динамо» Брянск – «Арсенал», «Динамо» Барнаул – «Нижний Новгород», «Чайка» – «Ростов», «Легион-Динамо» – «Уфа», «Кайрат» – «Ахмат», «Саранск» – «Химки», «Знамя» – «Крылья Советов», «Зенит-Ижевск» – ЦСКА, «Динамо» Ставрополь – «Динамо».

9-й тур

25 сентября (суббота)

14:00 «Химки» –

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 – «Уфа»

26 сентября (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Рубин»

16:30 «Ростов» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Сочи»

27 сентября (понедельник)

17:00 «Урал» – «Арсенал»

19:00 «Нижний Новгород» –

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

29 сентября

19:45 – «Мальме»

2-й тур группового этапа Лиги Европы

30 сентября

19:45 «Наполи» – «Спартак»

22:00 «Лацио» – «Локомотив»

10-й тур

2 октября (суббота)

14:00 – «Нижний Новгород»

16:30 – «Крылья Советов»

19:00 «Арсенал» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Краснодар»

3 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Урал»

16:30 «Зенит» – «Сочи»

19:00 «Локомотив» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»