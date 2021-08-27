Клубы РПЛ не приняли решений по лимиту и реформам. Новое собрание – 1 октября

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что на общем собрании клубов РПЛ не приняли решений по поводу лимита и реформ.

«Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет.

Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа.

По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса.

На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц», – сказал Мележиков.

Новое собрание клубов РПЛ состоится через месяц, 1 октября.

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