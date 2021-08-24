Денис Глушаков: «Отмена лимита не поможет российскому футболу. Проблема – глобальная»

Полузащитник «Химок» высказался по поводу лимита на легионеров в России.

«Отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу. Те, кто поддерживает эту идею, задавались вопросом, кто будет играть в первой лиге? А в сборной? Откуда молодые футболисты будут появляться-то? Лимит – это не основная проблема российского футбола. Это моя точка зрения.

Основная проблема – глобальная, нужно решать эти вопросы в первую очередь. И дело даже не в детско-юношеском футболе, с этим у нас все нормально: строятся академии, уровень растет», – сказал Глушаков.

На данный момент в действует лимит на легионеров по схеме «8+17».