Клубы порекомендуют РФС не отменять лимит в ближайшее время и предложат доработать проект реформ от Hypercube («Р-Спорт»)

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Сегодня состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором обсудят проект реформ российского футбола, подготовленный компанией Hypercube.

По данным «Р-Спорт», сегодня клубы, скорее всего, выработают единую позицию по отношению к реформам.

Сейчас клубы РПЛ считают, что ни один из предложенных вариантов реформ не подходит для российского футбола. Это мнение планируется донести до РФС. Клубы предложат организации отправить проекты на доработку в компанию Hypercube.

Также на собрании обсудят лимит на легионеров. С высокой долей вероятности клубы РПЛ порекомендуют РФС не отменять лимит хотя бы в ближайшее время.

Общее собрание клубов РПЛ начнется в 12:00 по московскому времени.

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