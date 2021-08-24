«ПСЖ» обыграл «Реймс» (2:0) благодаря дублю Мбаппе. Месси вышел на 66-й минуте

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Реймс» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сегодня за парижан дебютировал экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси. На 66-й минуте он заменил Неймара.
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Огюст Делон»
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Реймс –
Райкович, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Мбуку (Бериша, 46), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81).
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ПСЖ –
Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар (Месси, 66), Ди Мария (Дракслер, 81).