«ПСЖ» обыграл «Реймс» (2:0) благодаря дублю Мбаппе. Месси вышел на 66-й минуте

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Реймс Sports.ru Неймар Килиан Мбаппе Футбол

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Реймс» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодня за парижан дебютировал экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси. На 66-й минуте он заменил Неймара.

Реймс – ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Огюст Делон»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Мбаппе, 0:2 – 63 Мбаппе.
РеймсРайкович, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Мбуку (Бериша, 46), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81).
ПСЖНавас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар (Месси, 66), Ди Мария (Дракслер, 81).
Предупреждения:
Верратти (45), Диалло (55), Экитик (84), Паредес (88).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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