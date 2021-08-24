«ПСЖ» обыграл «Реймс» (2:0) благодаря дублю Мбаппе. Месси вышел на 66-й минуте

В 4-м туре Лиги 1 на выезде обыграл (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодня за парижан дебютировал экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси. На 66-й минуте он заменил Неймара.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1