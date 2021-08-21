«Спартак» подпишет защитника «Сент-Труйдена» Кауфриза. С ним согласован контракт на 4 года

в ближайшее время подпишет контракт с новым защитником.

Московский клуб договорился с о переходе Максимилиано Кауфриза. 24-летний футболист подпишет со «Спартаком» четырехлетний контракт. Ожидается, что он прилетит в Москву в ближайшее время, сообщают «Спорт-Экспресс» и Eurostavka.

Его основная позиция – центральный защитник. Также Кауфриз может сыграть в качестве правого защитника или опорного полузащитника.

В этом сезоне бельгиец провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых не отметился результативными действиями. Подробную статистику Максимилиано Кауфриза можно изучить здесь.