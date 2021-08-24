«Ман Сити» готов подписать Роналду лишь бесплатно, «Юве» хочет 25 млн евро (Corriere dello Sport)

готов подписать форварда «Ювентуса» лишь на своих условиях.

По информации Corriere dello Sport, «горожане» хотят взять 36-летнего португальца бесплатно, без компенсации для «Юве».

В английском клубе надеются, что агент , который сегодня в Турине встречается с руководителями , договорится о том, чтобы Криштиану отпустили бесплатно.

«Юве» же намерен получить как минимум 25 миллионов евро, чтобы избежать потери капитала с учетом амортизации.

Сегодня решается будущее Роналду. Мендеш уже в Турине, Криштиану первым убежал с тренировки