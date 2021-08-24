«Ман Сити» готов подписать Роналду лишь бесплатно, «Юве» хочет 25 млн евро (Corriere dello Sport)

Теги Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Футбол

«Манчестер Сити» готов подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду лишь на своих условиях.

По информации Corriere dello Sport, «горожане» хотят взять 36-летнего португальца бесплатно, без компенсации для «Юве».

В английском клубе надеются, что агент Жорже Мендеш, который сегодня в Турине встречается с руководителями «Ювентуса», договорится о том, чтобы Криштиану отпустили бесплатно.

«Юве» же намерен получить как минимум 25 миллионов евро, чтобы избежать потери капитала с учетом амортизации.

Сегодня решается будущее Роналду. Мендеш уже в Турине, Криштиану первым убежал с тренировки

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