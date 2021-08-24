Агент Роналду прибыл на переговоры с «Юве», он хочет устроить игрока в «Ман Сити»

Жорже Мендеш, агент форварда Криштиану Роналду, прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом» относительно будущего игрока.
Цель Мендеша – устроить трансфер Криштиану в «Манчестер Сити», однако сторонам придется найти подходящие условия для «Юве».
Туринцы пока выдвигают очень строгие требования к потенциальной сделке, а Жорже предлагает отпустить 36-летнего нападающего бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые согласен «Ювентус».
Сам Роналду готов сменить команду, а «Сити» – по сути единственный претендент на него, переход в клуб из Манчестера реальнее, чем в «ПСЖ».
«Горожане» готовы предложить Криштиану двухлетний контракт на 15 миллионов евро в год.