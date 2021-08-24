Агент Роналду прибыл на переговоры с «Юве», он хочет устроить игрока в «Ман Сити»

, агент форварда , прибыл в Турин на переговоры с относительно будущего игрока.

Цель Мендеша – устроить трансфер Криштиану в , однако сторонам придется найти подходящие условия для «Юве».

Туринцы пока выдвигают очень строгие требования к потенциальной сделке, а Жорже предлагает отпустить 36-летнего нападающего бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые согласен «Ювентус».

Сам Роналду готов сменить команду, а «Сити» – по сути единственный претендент на него, переход в клуб из Манчестера реальнее, чем в «ПСЖ».

«Горожане» готовы предложить Криштиану двухлетний контракт на 15 миллионов евро в год.