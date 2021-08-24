«Ман Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года (Николо Скира)

Форвард Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».
По сведениям журналиста Николо Скиры, «Манчестер Сити» предложил португальцу контракт до 2023 года.
Также утверждается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится сейчас в Турине и обсудит с представителями «Юве» будущее игрока.
Ранее сообщалось, что для «горожан» высокая зарплата Роналду является одной из преград на пути к заключению соглашения.
В прошлом сезоне Роналду забил 29 мячей за 33 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.