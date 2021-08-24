«Ман Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года (Николо Скира)

Форвард Криштиану Роналду может покинуть .

По сведениям журналиста Николо Скиры, предложил португальцу контракт до 2023 года.

Также утверждается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится сейчас в Турине и обсудит с представителями «Юве» будущее игрока.

Ранее сообщалось, что для «горожан» высокая зарплата Роналду является одной из преград на пути к заключению соглашения.

В прошлом сезоне Роналду забил 29 мячей за 33 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.