«Ман Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года (Николо Скира)

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Форвард Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».

По сведениям журналиста Николо Скиры, «Манчестер Сити» предложил португальцу контракт до 2023 года.

Также утверждается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится сейчас в Турине и обсудит с представителями «Юве» будущее игрока.

Ранее сообщалось, что для «горожан» высокая зарплата Роналду является одной из преград на пути к заключению соглашения.

В прошлом сезоне Роналду забил 29 мячей за 33 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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