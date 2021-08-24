Нобель ушел с «Матч ТВ», Путин поручил найти спонсора «Нижнему Новгороду», «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе, Роналду присматривается к «Ман Сити» и другие новости

1. Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Павлом Мамаевым. Он написал, что «на спортивном канале такой контент выходить не может». Тина Канделаки по этому поводу возмутилась тем, что «журналист первым берет интервью у тренера сборной для своего ютуб-канала, а не для работодателя», а главный редактор «Матча» Александр Тащин сообщил, что «незаменимых людей нет».

Зато на «Матч ТВ» перешел продюсер ток-шоу «60 минут», поскольку телеканал хочет делать собственные резонансные шоу.

2. Президент России Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода».

3. «Реал» сделал «ПСЖ» первое официальное предложение о переходе Мбаппе за 160 млн евро. Парижане отказались. Правда, пишут, что «ПСЖ» уже обсудил возможность трансфера Левандовского или Комана на замену Мбаппе с агентом Захави.

4. Арбитр Сергей Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Левников будет судить «Динамо» и «Локомотив».

5. Криштиану Роналду изучает вариант с переходом в «Ман Сити». Он общался с игроками «горожан», пишет L’Equipe. При этом сообщается, что «Ювентус» хочет получить 25-30 млн евро, но «Сити» не намерен платить за трансфер.

6. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что украинским спортсменам приказали покинуть церемонию открытия Паралимпийских игр в Токио, чтобы не стоять рядом с россиянами. И. о. президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков опроверг это сообщение.

7. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска акционера «Спартака» к Газизову о выплате 300 млн рублей по соглашению с Федуном. Во время заседания выяснилось, что Газизов в «Спартаке» получал 6 млн рублей в месяц, а последний проведенный им платеж был на 88 млн. «Капитальные активы» будут обжаловать решение.

8. «Бенфика» устояла вдесятером в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ и вышла в групповую стадию. Также в основной турнир пробились «Мальме» и «Янг Бойз». «Монако» Александра Головина сыграет с «Шахтером» в среду, а жеребьевка состоится вечером в четверг. Не пропустите!

Между тем, Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА и идет 5-й.

9. Феде Вальверде продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Клаусула – 1 млрд евро.

10. РФС выступил с заявлением относительно потенциальных реформ российского футбола и отмены лимита на легионеров. Отмечается, что в понедельник клубы обменялись мнениям, а официального собрания пока не было. Нынешнее положение дел не кажется РФС наилучшим вариантом.

Кстати, стало известно, что ЦСКА выступил за отмену лимита на легионеров, «Ростов» – против. «Локомотив» и «Нижний Новгород» ждут постепенных изменений.

11. Трансферные новости. Дзаппакоста перешел в «Аталанту» из «Челси».

«Лион» предложил 11 млн евро за Азмуна. «Зенит» оценивает игрока в 20 млн. «Спартак» подпишет защитника «Балтики» Макарчука и защитника «Сент-Труйдена» Кауфриза. Кроме того, красно-белые ищут опорника и хотят продать Хендрикса. «Локо» интересуется хавбеком «Челси» Анджорином. 19-летний англичанин приедет на просмотр в четверг. «Краснодар» получил предложение о трансфере Вильены от «Сампдории».

«Вест Хэм» рассматривает Влашича как альтернативу Лингарду. «Атлетико» подпишет вингера «Герты» Кунью за 30 млн евро. «Челси» опережает «МЮ» в борьбе за Сауля. «Атлетико» готов его отпустить. «Бавария» интересуется Хофманном, «Гладбах» хочет не менее 20 млн евро за вингера. «Рома» хочет купить Лангле у «Барселоны», Моуринью с ним созванивался.

12. «Формула-1» учредила новую награду для гонщиков за наибольшее число обгонов за сезон.

13. Минюст США выплатит ФИФА 201 млн долларов. Это деньги со счетов коррумпированных экс-чиновников федерации.

14. Россия крупно проиграла США (0:6) на женском хоккейном ЧМ-2021. В двух матчах Канада и США перебросали сборную России с общим счетом 117:18.

15. Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Бразилия разгромила Беларусь, Португалия уступила Уругваю и вылетела.

16. Федерация футбола Италии готова принять игроков-беженцев из Афганистана. Кроме того, Австралия помогла эвакуировать группу афганских футболисток.

Цитаты дня.

Семак о жеребьевке ЛЧ: «Разницы особой нет – все клубы сильные. «Зенит» уже не раз ощутил это на себе»

Глава FIAS о Путине: «Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента»

Евгения Медведева о комментариях после отъезда в Канаду: «Меня называли предательницей родины. Должна быть уголовная ответственность за такие слова»

Третьяк о Панарине в сборной России: «Взгляды на политику – личное дело. Раз он самый сильный, должен помочь команде»

Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Тренеры говорят, что это негативно скажется на сборной»