Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Левников будет судить «Динамо» и «Локомотив»

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РФС назвал судей на матчи 6-го тура РПЛ.

26 августа (четверг)

«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Сочи» судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Алексей Матюнин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

27 августа (пятница)

«Урал» – «Ростов»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Химки» – «Нижний Новгород»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

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