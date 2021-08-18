Федерация футбола Италии готова принять игроков-беженцев из Афганистана

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что страна готова принять футболистов и футболисток из Афганистана, ищущих убежища.

Гравина выступил с заявлением после открытого обращения газеты Tuttosport, призвавшей Федерацию помочь беженцам.

«Я хочу подтвердить, что FIGC готова принять футболистов обоих полов, которые ищут убежища в Италии, на тренировочной базе в Коверчано.

В футбольном мире мы тоже потрясены и обеспокоены разрастающимся кризисом в Афганистане, но расстройство от очевидного бессилия в первые несколько дней должно уступить место решимости вмешаться и помочь хотя бы тем, кто находится в самом тяжелом положении.

Мы в Италии готовы внести свой вклад, даже если мы можем делать только то, что разрешено итальянским правительством. В любой части планеты, независимо от убеждений, никому не должны запрещать играть в футбол. Никто не может быть лишен мечты стать футболистом», – заявил Гравина.

Недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана. После этого тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, где западные страны эвакуировали своих граждан и афганцев.

Многие футболистки из после захвата власти стали скрываться. Во время своего предыдущего правления около 20 лет назад талибы не позволяли девушкам получать образование, им не разрешалось работать, также их заставляли носить полностью закрывающую тело бурку.

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