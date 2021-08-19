«Они ушли, чтобы не стоять рядом с русскими». Губерниев рассказал, что украинским спортсменам приказали покинуть церемонию открытия Паралимпиады

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что украинским спортсменам приказали покинуть церемонию открытия Паралимпийских игр в Токио, чтобы не стоять рядом с россиянами.

«Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии.

Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы!

Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?» – сказал Губерниев.

Паралимпиада в Токио началась сегодня и продлится до 5 сентября.

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