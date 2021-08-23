Гендиректор «Нижнего Новгорода» о лимите: «В этом году ничего не нужно, в следующем – «10+15», потом – полная отмена»

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос касательно возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Но непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие, нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный.

Что касается инициативы «Зенита» (о выкупе легионерских мест – прим.), предложение от них не было сформировано. Мы не понимаем, о какой сумме идет речь, о каком механизме. Как будет конкретика, и мы будем знать сумму и как это будет выглядеть – можно обсудить.

Насколько я понимаю, это американская система, но нужно понять специфику. Не понимая ее, я не могу сказать «за» или «против», – сказал Измайлов.

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