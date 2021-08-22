Роналду изучает вариант с переходом в «Ман Сити». Он общался с игроками «горожан» (L’Equipe)

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть .

Об этом португалец сообщил своему окружению. 36-летний футболист понимает, что лишь 4-5 клубов могут позволить себе его трансфер.

В последние дни Роналду и его представители изучают вариант с переходом в , утверждает L’Equipe.

Отмечается, что португалец уже обсудил с несколькими игроками «горожан» обстановку в клубе.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити».

Форвард уже играл в : с 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».