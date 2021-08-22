Роналду изучает вариант с переходом в «Ман Сити». Он общался с игроками «горожан» (L’Equipe)

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Ювентус».
Об этом португалец сообщил своему окружению. 36-летний футболист понимает, что лишь 4-5 клубов могут позволить себе его трансфер.
В последние дни Роналду и его представители изучают вариант с переходом в «Манчестер Сити», утверждает L’Equipe.
Отмечается, что португалец уже обсудил с несколькими игроками «горожан» обстановку в клубе.
Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити».
Форвард уже играл в АПЛ: с 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».