«Вест Хэм» рассматривает Влашича как альтернативу Лингарду

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может вернуться в АПЛ.

23-летний хавбек интересен , сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб рассматривает хорвата как альтернативу Джесси Лингарду из «Манчестер Юнайтед», который остается главной целью «молотобойцев».

Если «Вест Хэм» не сможет купить или арендовать Лингарда, тогда клуб может направить усилия на трансфер Влашича.

Влашич уже выступал в Англии: до перехода в ЦСКА он был игроком «Эвертона».

После двух туров «Вест Хэм» лидирует в чемпионате.