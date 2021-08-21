Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ примет «Бенфику», «Лудогорец» против «Мальме»

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В ответных матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ примет «Бенфику», «Лудогорец» сыграет с «Мальме»

В среду «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Шахтером».

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Ференцварош Венгрия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:3

ПСВ Нидерланды – Бенфика Португалия
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

Лудогорец Болгария – Мальме Швеция
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

Динамо Загреб Хорватия – Шериф Молдова
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:3

Брондбю Дания – Ред Булл Австрия
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Брондбю»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

Шахтер Украина – Монако Монако
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Металлист»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

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