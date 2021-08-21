Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ примет «Бенфику», «Лудогорец» против «Мальме»

В ответных матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов примет «Бенфику», сыграет с .

В среду Александра Головина сыграет на выезде с .

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 2:3

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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