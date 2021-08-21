Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ примет «Бенфику», «Лудогорец» против «Мальме»

В ответных матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ примет «Бенфику», «Лудогорец» сыграет с «Мальме».
В среду «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Шахтером».
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Групама-Арена»
Первый матч: 2:3
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Лудогорец Арена»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Максимир»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Брондбю»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Металлист»
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.