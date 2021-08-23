Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Тренеры говорят, что это негативно скажется на сборной»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Чепиков РФС Государственная дума лимит на легионеров Политика Футбол

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков обозначил позицию по лимиту на легионеров в РПЛ, который может быть отменен.

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров.

Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной.

Также это нанесет ущерб нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать.

Думаю, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

Однако РФС – это общественная организация. Их решения принимаются только внутренним руководством.

Но если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной России и ее результатами», – заявил Чепиков.

Отмена лимита убьет сборную? Без лимита мы играли лучше? Ищем ответы на графиках

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья