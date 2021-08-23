Депутат Чепиков: «Госдума должна пресечь отмену лимита. Тренеры говорят, что это негативно скажется на сборной»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону обозначил позицию по лимиту на легионеров в , который может быть отменен.

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров.

Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной.

Также это нанесет ущерб нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать.

Думаю, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

Однако – это общественная организация. Их решения принимаются только внутренним руководством.

Но если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной России и ее результатами», – заявил Чепиков.

Отмена лимита убьет сборную? Без лимита мы играли лучше? Ищем ответы на графиках