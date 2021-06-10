Глава FIAS о Путине: «Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента»

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о перспективах включения единоборства в олимпийскую программу и совместных спаррингах с президентом России Владимиром Путиным.

– Когда стоит ждать самбо в программе Олимпийских игр?

– Самбо сделало очень большой шаг к попаданию в олимпийскую программу, без этого шага о каких-то перспективах говорить было невозможно. Мы сначала получили временное признание, потом постоянное. К сожалению, в связи с пандемией я не присутствовал при этом, мы участвовали в онлайн-режиме. После того как самбо было признано Международным олимпийским комитетом, поздравил нас с этим событием.

Также мы большинством голосов были приняты во Всемирные игры. Там мы уже будем участвовать в соревнованиях. Мы получили такой мощный инструмент, как признание , без которого вообще невозможно было бы разговаривать об Олимпийских играх. Теперь вместе со спортивным департаментом МОК, с Олимпийским комитетом России, с общественностью самбо мы будем выстраивать дорожную карту.

Конечно, учитывая тот факт, что программа Игр в Париже уже закрыта, нам придется работать над следующими Олимпийскими играми в . Все нам говорят, что это невозможно, но те же самые речи звучали и о признании МОК, причем это были самые высокие спортивные чиновники. Когда человек хочет что-то делать, то он работает, а если не хочет, то всегда сваливает все на политику.

Дальше загадывать не будем, но надеемся, что рано или поздно самбо станет олимпийским видом, потому что на сегодняшний день это один из самых интересных, динамичных и технически оснащенных видов спорта. Это говорим не только мы, но и спортивные журналисты, которые впервые освещали самбо на Европейских играх в 2015 году. Уже тогда те, кто впервые столкнулся с самбо, признавались, что этот вид спорта им нравится больше, чем другие виды единоборств.

– Вы были спарринг-партнером Владимира Путина. Расскажите, какой он на ковре?

– Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше еще не было дзюдо. Он был технически грамотным, тактически правильно выстраивал схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени.

Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента. Кстати, Путин является почетным президентом Международной федерации самбо, – сказал Шестаков.

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Самбо – главное русское единоборство. Им занимались в силовых структурах, с него начинал Емельяненко