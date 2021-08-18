Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА и идет 5-й

Португалия опередила Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

Это стало возможным благодаря «Бенфике», которая вдесятером сыграла вничью с ПСВ в ответном матче раунда плей-офф квалификации чемпионов (0:0, первая игра – 2:1) и вышла в групповой этап, получив за это бонус в рейтинг коэффициентов.

Теперь Португалия идет на 5-м месте в таблице коэффициентов с 44,216 балла. Франция опустилась на 6-е место: у нее 43,498 балла.

Обе страны по-прежнему сохраняют всех шестерых представителей в еврокубках.