Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА и идет 5-й

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Португалия опередила Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

Это стало возможным благодаря «Бенфике», которая вдесятером сыграла вничью с ПСВ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (0:0, первая игра – 2:1) и вышла в групповой этап, получив за это бонус в рейтинг коэффициентов.

Теперь Португалия идет на 5-м месте в таблице коэффициентов УЕФА с 44,216 балла. Франция опустилась на 6-е место: у нее 43,498 балла.

Обе страны по-прежнему сохраняют всех шестерых представителей в еврокубках.

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