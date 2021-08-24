«ПСЖ» обсудил возможность трансфера Левандовского или Комана на замену Мбаппе с агентом Захави

«ПСЖ» начал обдумывать варианты замены форварду , если он уйдет в это трансферное окно.

На выходных руководство «ПСЖ» провело встречу с агентом . Среди прочего стороны обсудили возможные трансферы или из «Баварии», сообщает GFFN.

Эту информацию подтвердил журналист Симоне Ровера, который отметил, что еще одна встреча прошла вечером 23 августа.

Ранее стало известно, что «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе, но «ПСЖ» отказался продавать игрока.

Возможно, нас ждет веселая неделя: «ПСЖ» больше не удерживает Мбаппе