Третьяк о Панарине в сборной России: «Взгляды на политику – личное дело. Раз он самый сильный, должен помочь команде»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что форвард Артемий Панарин является кандидатом в сборную России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

– Политическая позиция Панарина может привести к его непопаданию в сборную?

– У нас позиция такая – сильнейшие должны играть. Вот и все. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдется без травм, получат приглашение вне зависимости от своих политических взглядов.

– Радулова давно не вызывали в сборную России. С ним есть давний конфликт?

– Он часто травмируется и половину последнего сезона не играл. Будет здоров и в хорошей форме – тоже получит шанс. Почему нет? Я еще раз подчеркну, что каждый тренер хочет победить. И я хочу, и вы тоже хотите.

Взгляды на политику – личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом.

– У Овечкина взгляды прямо противоположные Панарину. Как они будут сидеть в одной раздевалке?

– Всех объединяет одно – то, что они выйдут с российским триколором на груди.

– Название не вернут?

– Нет, наверное, будет так же, как и на летней Олимпиаде. Зачем это заставляют прятать – не понимаю. И так понятно, что спортсмены представляют Россию, – сказал Третьяк.

Артемий Панарин: «Хочу сыграть на Олимпиаде, но от меня мало что зависит»