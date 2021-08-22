Главный редактор «Матч ТВ» об уходе Нобеля: «Незаменимых людей нет. Не пропустите то самое интервью с Мамаевым»

Теги премьер-лига Россия телевидение Павел Мамаев Нобель Арустамян Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал уход с телеканала Нобеля Арустамяна.

«Нобель – один из тех, чье имя прочно ассоциируется с «Матч ТВ».

За последние годы он достиг больших высот, несколько раз признавался лучшим спортивным журналистом страны по версии различных премий и форумов, успешно запустил свой проект на YouTube.

Но незаменимых людей нет – и мы желаем ему удачи во всех начинаниях.

Наш канал будет двигаться дальше и реализовывать свои проекты и идеи с новыми людьми. Удачи и всегда на связи, Нобель!

И, конечно, не пропустите то самое интервью с Мамаевым в эфире «Матч ТВ» в 20:40!» – написал Тащин.

Нобель больше не на «Матче». Ушел из-за навязанного интервью с Мамаевым

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