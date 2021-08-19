Павел Рожков о скандале на открытии Паралимпиады: «Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают. Украинская делегация сидит рядом с нами»

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Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал информацию о скандале с участием украинской делегации на открытии Паралимпиады в Токио.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что руководитель Паралимпийского комитета Украины потребовал от украинских спортсменов покинуть церемонию открытия, чтобы не находиться рядом с россиянами.
 
«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с (главой Паралимпийского комитета Украины Валерием) Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают», – сказал Рожков.

«Они ушли, чтобы не стоять рядом с русскими». Губерниев рассказал, что украинским спортсменам приказали покинуть церемонию открытия Паралимпиады

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