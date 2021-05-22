Минюст США выплатит ФИФА 201 млн долларов. Это деньги со счетов коррумпированных экс-чиновников федерации

Министерство юстиции США выплатит ФИФА 201 млн долларов.

Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников ФИФА, которые в течение многих лет участвовали в коррупционных схемах в футболе, а затем были привлечены к уголовной ответственности.

Выплаты присуждены ФИФА в качестве компенсации за убытки, понесенные самой федерацией, а также и КОНМЕБОЛ.

Средства будут направлены в недавно созданный фонд World Football, созданный под эгидой ФИФА для финансирования связанных с футболом проектов, оказывающих положительное влияние на общество.

«Рад видеть, что деньги, которые были незаконно выведены из футбола, возвращаются для использования по назначению.

Я хочу искренне поблагодарить органы юстиции США за их усилия в этом вопросе, за быстрый и эффективный подход к решению вопросов, а также за доверие в целом.

Хотел бы поблагодарить власти США за доверие, оказанное ФИФА, а мы позаботимся о том, чтобы эти средства использовались надлежащим образом и приносили ощутимую пользу людям, которые действительно в этом нуждаются», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.