Евгения Медведева о комментариях после отъезда в Канаду: «Меня называли предательницей родины. Должна быть уголовная ответственность за такие слова»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась об обидных комментариях после отъезда в Канаду в 2018 году.

– Что тебя больше всего обидело из того, что в СМИ о тебе писали?

– Самое тяжелое – когда меня называли предательницей родины. Это я вообще никогда не пойму. Соотечественники, люди, которые всю жизнь смотрели фигурное катание и болели за Россию. Только из-за того, что я сменила обстановку, среду своего обитания на Торонто, при этом не сменив страну, за которую выступаю, не сменив патриотические взгляды. Они называли меня предателем родины.

А я делала все это только для того, чтобы продолжить выступать за РФ и радовать болельщиков. Я никогда не понимала, какое право они имеют так говорить. Люди должны расплачиваться за такие слова, и, я не знаю, должна быть уголовная ответственность за это. Если у тебя поворачивается язык говорить такое – значит, у тебя должен повернуться мозг, чтобы отвечать за свои слова, – сказала Медведева.

В России много суперфигуристок, но всего 3 места в сборной: что делать? Может, сменить гражданство – или это предательство?