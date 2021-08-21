Евгения Медведева о комментариях после отъезда в Канаду: «Меня называли предательницей родины. Должна быть уголовная ответственность за такие слова»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об обидных комментариях после отъезда в Канаду в 2018 году.

– Что тебя больше всего обидело из того, что в СМИ о тебе писали?

– Самое тяжелое – когда меня называли предательницей родины. Это я вообще никогда не пойму. Соотечественники, люди, которые всю жизнь смотрели фигурное катание и болели за Россию. Только из-за того, что я сменила обстановку, среду своего обитания на Торонто, при этом не сменив страну, за которую выступаю, не сменив патриотические взгляды. Они называли меня предателем родины.

А я делала все это только для того, чтобы продолжить выступать за РФ и радовать болельщиков. Я никогда не понимала, какое право они имеют так говорить. Люди должны расплачиваться за такие слова, и, я не знаю, должна быть уголовная ответственность за это. Если у тебя поворачивается язык говорить такое – значит, у тебя должен повернуться мозг, чтобы отвечать за свои слова, – сказала Медведева.

В России много суперфигуристок, но всего 3 места в сборной: что делать? Может, сменить гражданство – или это предательство?

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