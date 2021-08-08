Слуцкий о 3 играх «Рубина» без побед: «Тяжело, когда теряешь ударного форварда и яркого вингера»

Главный тренер прокомментировал 3-матчевую безвыигрышную серию казанцев.

– Сроки возвращения Хвичи известны?

– Я не могу пока однозначно говорить. Что бы я ни сказал, это может быть неправдой.

– Команда не выиграет уже три матча подряд. Проблема результативности – в отсутствии Деспотовича?

– Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков – ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее – то понятно, что мы теряем в качестве. И без Деспотовича нам достаточно тяжело.

Если вспомнить прошлый год, когда он получил травму осенью, у нас все было крайне печально в этом плане. Здесь по крайней мере мы пытаемся компенсировать его потерю: сегодня Евтич, в прошлой игре стандарт пришел нам на помощь.

Но, безусловно, здесь не надо быть специалистом, чтобы понять: когда у тебя нет основного ударного форварда, который один из лучших в чемпионате, который в прошлом сезоне забил 14 мячей, то нам тяжеловато, мягко говоря.

– Ждать ли Джордже в составе на матч с «Краснодаром»?

– Не могу пока ответить. Если бы я знал, я бы сказал, но пока у меня нет такой информации, – сказал Слуцкий.