«Рубин» убрал Деспотовича из заявки из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Джордже вернут, когда он восстановится

«Рубин» исключил форварда Джордже Деспотовича из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России.
Как сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, это временное решение. Отметим, что футболист получил травму ноги в матче с «Ахматом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.
«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», – сказал Яровинский в интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Владу Зимагулову.
Напомним, в четверг после вылета из Лиги конференций от «Ракува» Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды в инстаграме после вылета клуба из Лиги конференций от «Ракува».
Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби подписал контракт с казанцами 9 августа.