«Рубин» убрал Деспотовича из заявки из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Джордже вернут, когда он восстановится

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«Рубин» исключил форварда Джордже Деспотовича из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России.

Как сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, это временное решение. Отметим, что футболист получил травму ноги в матче с «Ахматом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», – сказал Яровинский в интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Владу Зимагулову.

Напомним, в четверг после вылета из Лиги конференций от «Ракува» Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды в инстаграме после вылета клуба из Лиги конференций от «Ракува».

Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби подписал контракт с казанцами 9 августа.

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