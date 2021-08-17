«Рубин» временно убрал Хвичу из заявки на РПЛ из-за травмы, чтобы заявить Тальби

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия сегодня был отзаявлен клубом из списка для участия в РПЛ.
«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» РПЛ.
Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби», – говорится в заявлении клуба.
У казанцев перебор легионеров, по нынешнеим правилам в заявке на сезон может быть лишь 8 легионеров.
Ранее «Рубин» вывел из заявки нападающего Джордже Деспотовича. Клуб сообщил, что это вызвано травмой игрока.
В 4 матчах нынешнего сезона РПЛ 20-летний Кварацхелия забил 1 гол. Его статистика – здесь.