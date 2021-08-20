Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» в третьей игре подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в стартовый состав команды на матч РПЛ с «Арсеналом».

24-летний игрок остался на скамейке в третьей игре подряд. Ранее он выходил на замену в матчах с «Бенфикой» (0:2) и «Уралом» (1:0).

В последний раз Соболев играл с первых минут 7 августа в матче с «Нижним Новгородом» (1:2).

На Sports.ru можно будет посмотреть матч «Арсенал» – «Спартак» в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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