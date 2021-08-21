«Спартак» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в Туле. Забили Понсе и Хлусевич

В 5-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
По голу забили Эсекиэль Понсе и Даниил Хлусевич.
«Спартак» в 5 турах набрал 7 очков и занимает 8-е место в таблице. «Арсенал» с 4 очками идет 13-м.
- Дата проведения
- 21 августа, 16.00, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич (Кангва, 84), Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Хлусевич, Марков (Тудорие, 46).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 60), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.
- Предупреждения:
- Смольников (16), Зобнин (32), Марков (37), Гулиев (41), Новосельцев (50), Хендрикс (74), Ларссон (86), Хлусевич (90), Рассказов (90).