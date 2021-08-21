«Спартак» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в Туле. Забили Понсе и Хлусевич

В 5-м туре РПЛ на выезде сыграл вничью с тульским (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

По голу забили и .

«Спартак» в 5 турах набрал 7 очков и занимает 8-е место в таблице. «Арсенал» с 4 очками идет 13-м.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ