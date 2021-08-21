«Спартак» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в Туле. Забили Понсе и Хлусевич

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Эсекиэль Понсе Даниил Хлусевич Футбол

В 5-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

По голу забили Эсекиэль Понсе и Даниил Хлусевич.

«Спартак» в 5 турах набрал 7 очков и занимает 8-е место в таблице. «Арсенал» с 4 очками идет 13-м.

Арсенал Тула – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
21 августа, 16.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 76 Понсе, 1:1 – 82 Хлусевич.
Арсенал ТулаКоченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич (Кангва, 84), Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Хлусевич, Марков (Тудорие, 46).
СпартакМаксименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 60), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.
Предупреждения:
Смольников (16), Зобнин (32), Марков (37), Гулиев (41), Новосельцев (50), Хендрикс (74), Ларссон (86), Хлусевич (90), Рассказов (90).

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