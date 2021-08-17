Месси не попал в число номинантов на приз УЕФА, заняв 4-е место в голосовании. Левандовски – 5-й, Роналду – 9-й

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.

На награду номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси») и Кевин де Брюйне ( ).

Бывший капитан «Барселоны» , который этим летом перешел в , остановился в шаге от тройки финалистов и занял в рейтинге четвертое место (148 очков).

Места с пятого по десятое были распределены следующим образом:

5. ( , 140 очков)

6. Джанлуиджи Доннарумма ( , перешел в «ПСЖ», 49 очков)

7. («ПСЖ», 31 очко)

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 18 очков)

9. ( , 16 очков)

10. Эрлинг Холанд ( , 15 очков)

Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Каждый участник голосования мог выбрать свою тройку претендентов. Занявший первое место игрок получал 5 очков, второе – 3, третье – одно. При этом тренерам не разрешалось голосовать за футболистов своей команды.

Победитель будет объявлен 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.