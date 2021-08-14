Малафеев о сборной: «Карпин будет строить более скоростной футбол, Дзюба может не подходить. Но все в руках Артема»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о форвардах ( ) и ( ), не попавших в состав национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022.

«По качеству игры в начале сезона ни Дзюба, ни Соболев не соответствуют вызову в сборную. Они это понимают и сами. Отчасти это можно объяснить коротким отпуском после тяжелого Евро. Короткий период восстановления, снова начинать работу – это большие нагрузки, которые не могут бесследно пройти для возрастного игрока.

В целом, отталкиваясь от вызванных игроков нападения, я предполагаю, что Карпин будет строить другой футбол, более комбинационный и скоростной. При таких вариантах игроки типа Дзюбы не совсем могут вписываться в планы главного тренера.

Но все в руках Дзюбы», – сказал Малафеев.

Карпин о нападении России: «Соболев и Дзюба не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»